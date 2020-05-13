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В Москве возобновляют работу 370 предприятий 

ИА Regnum и ещё 6 2 часа назад
В Москве возобновляют работу 370 предприятий
Фото: РИА Новости
С 12 мая в Москве возобновляют деятельность свыше 370 предприятий. Об этом 13 мая сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.
«С 12 мая более 370 крупных и средних столичных промышленных предприятий поэтапно возобновляют свое производство», — сказал он.
Начинают работу предприятия автомобильной, лёгкой, машиностроительной промышленности. В столице запустили производство компьютеров и другой электроники.
Пока на предприятиях проводят подготовительную работу.
«По данным оперативного штаба по мониторингу работы столичных предприятий, примерно каждый пятый сотрудник пока остается на удаленной работе», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
По его словам, останутся дома персонал офисов и сотрудники, входящие в группы риска.
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Новости Москвы , Владимир Ефимов , Александр Прохоров
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