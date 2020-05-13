В Москве возобновляют работу 370 предприятий 

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С 12 мая в Москве возобновляют деятельность свыше 370 предприятий. Об этом 13 мая сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов

«С 12 мая более 370 крупных и средних столичных промышленных предприятий поэтапно возобновляют свое производство», — сказал он.

Начинают работу предприятия автомобильной, лёгкой, машиностроительной промышленности. В столице запустили производство компьютеров и другой электроники.

Пока на предприятиях проводят подготовительную работу.

«По данным оперативного штаба по мониторингу работы столичных предприятий, примерно каждый пятый сотрудник пока остается на удаленной работе», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, останутся дома персонал офисов и сотрудники, входящие в группы риска.