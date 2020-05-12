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В метро запустили поезд в маске 

Москва24 и ещё 2 2 часа назад
В метро запустили поезд в маске
Фото: пресс-служба Дептранса
В столичном метро стал курсировать поезд в маске. Его можно встретить на Кольцевой линии метро.
С 12 мая в Москве стало обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах.
Носить защитную маску и перчатки необходимо в общественном транспорте, в том числе в пригородных электричках и поездах Московских центральных диаметров (МЦД), а также в такси. Требования не распространяются на поездки на личном автомобиле.
За нарушение данного предписания жителям столицы грозит штраф. Такие меры уже становятся стандартом в международном опыте противостояния COVID-19.
Сообщалось, что продажа масок и перчаток была запущена на всех станциях Мосметро. Глава ведомства Максим Ликсутов заявлял, что в настоящее время запущены 966 точек продаж.
В связи с ситуацией с распространением коронавируса в Москве был продлен режим всеобщей самоизоляции и все связанные с этим ограничения до 31 мая. Вместе с тем городские власти приняли решение о первом этапе послаблений с 12 мая: с этого момента к работе могут вернуться предприятия промышленности и строительства.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов
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