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Распространение коронавируса в Москве снизилось 

Мослента 2 часа назад
Распространение коронавируса в Москве снизилось
Фото: РИА Новости
В Москве снизилось распространение коронавируса. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.
Если в воскресенье, 10 мая, коэффициент распространения составлял 1,02, то, по данным на 11 мая, он равен 0,96.
За последние сутки в столице было выявлено 6169 случаев заражения коронавирусом. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, общее число случаев инфицирования в Москве превысило 115 тысяч.
По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в Москве за сутки вылечилось рекордное число заразившихся коронавирусом — 4032. Таким образом общее число вылечившихся увеличилось до 17 822 человек.
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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
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