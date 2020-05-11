Распространение коронавируса в Москве снизилось 

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Москве снизилось распространение коронавируса. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Если в воскресенье, 10 мая, коэффициент распространения составлял 1,02, то, по данным на 11 мая, он равен 0,96.

За последние сутки в столице было выявлено 6169 случаев заражения коронавирусом. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, общее число случаев инфицирования в Москве превысило 115 тысяч.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в Москве за сутки вылечилось рекордное число заразившихся коронавирусом — 4032. Таким образом общее число вылечившихся увеличилось до 17 822 человек.