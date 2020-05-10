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В Москве возросло число смертей 

Lenta.ru и ещё 1 49 минут назад
В Москве возросло число смертей
Фото: РИА Новости
В апреле в городе зарегистрировали на 20 процентов больше летальных исходов, чем в среднем за прошлые десять лет, отмечает The Moscow Times со ссылкой на портал открытых данных правительства столицы.
По информации портала, в апреле в городе зафиксировали 11 846 смертей, тогда как среднее число в том же месяце в период с 2010 по 2019 года составляло 9866, то есть, на 20 процентов меньше. В том же информационном листе отмечается, что в апреле 2020 года в Москве родились 3959 детей.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что уровень смертности среди россиян с подтвержденным коронавирусом составляет менее одного процента (0,9 процента). По ее словам, этот показатель является «результатом очень своевременного выявления и своевременного обращения граждан».
По последним данным, в России зафиксировано 209 688 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 34 306 человек, умерли 1915, из них 1068 — в Москве.
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Новости Москвы , Социология , Анна Попова , Роспотребнадзор , Правительство Москвы
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