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В Москве стало больше умирать людей 

Павел Тиунов и ещё 3 50 минут назад
В Москве стало больше умирать людей
Фото: РИА Новости
Смертность в столице в апреле 2020 года поднялась на самый высокий уровень за последние 10 лет, сообщает The Moscow Times. Эксперты подсчитали, что в среднем показатели выросли на 20%.
Так, в апреле 2020 года в Москве было зарегистрировано 11846 летальных исходов. Средний показатель второго весеннего месяца на протяжении последнего десятилетия составил 9866 смертей. При этом авторы статьи полагают, что данные о смертности в российской столице, актуальные на текущий год, могут быть искажены.
«Статистические данные о смертности от коронавируса в действительности могут быть занижены», — говорится в статье.
На 10 мая, как сообщал «Рамблер», в Москве насчитывается более 109 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией. Более тысячи скончались. Почти 14 тысячам больных удалось вылечиться. По России количество смертей от коронавируса исчисляется 1915 случаями.
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Новости Москвы , Социология
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