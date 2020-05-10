В Москве стало больше умирать людей 

Смертность в столице в апреле 2020 года поднялась на самый высокий уровень за последние 10 лет, сообщает The Moscow Times. Эксперты подсчитали, что в среднем показатели выросли на 20%.

Так, в апреле 2020 года в Москве было зарегистрировано 11846 летальных исходов. Средний показатель второго весеннего месяца на протяжении последнего десятилетия составил 9866 смертей. При этом авторы статьи полагают, что данные о смертности в российской столице, актуальные на текущий год, могут быть искажены.

«Статистические данные о смертности от коронавируса в действительности могут быть занижены», — говорится в статье.

На 10 мая, как сообщал «Рамблер», в Москве насчитывается более 109 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией. Более тысячи скончались. Почти 14 тысячам больных удалось вылечиться. По России количество смертей от коронавируса исчисляется 1915 случаями.