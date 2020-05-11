Собянин заявил о снижении числа госпитализаций с COVID-19

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Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса. Подобная динамика наблюдается в столице третью неделю, отметил он. Слова градоначальника приводит ТАСС в понедельник, 11 мая.

Собянин отметил, что это может быть связано с увеличением объема тестирований на коронавирус.

«Это позволило обеспечить раннюю выявляемость заболевших и лечение их», — подчеркнул он.

За последние сутки в России выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом, всего по стране насчитывается 221 344 инфицированных, больше всего заразившихся — в Москве.