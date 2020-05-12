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Власти объяснили, как камеры будут ловить москвичей без масок 

Мария Иванова и ещё 7 3 часа назад
Как камеры будут ловить москвичей без масок
Фото: РИА Новости
Министр московского правительства, глава контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что москвичей без масок и перчаток могут фиксировать камеры на предприятиях, в магазинах и транспорте, но оформлять протоколы на горожан будут только очно. Об этом сообщает ТАСС.
Данчиков отметил, что установленные в транспорте камеры также будут отслеживать, надел ли водитель маску и перчатки. Если он нарушил это требование, транспортную компанию могут оштрафовать.
Камеры в метро позволят проверять, как пассажиры соблюдают режим, и оперативно направлять к нарушителям полицейских или контролеров.
По данным оперативного штаба Москвы, 94 процента пассажиров, спустившихся в метро утром 12 мая, были в масках, 68 процентов пассажиров были в перчатках.
Как писал «Рамблер», ранее режим самоизоляции, действующий в столице, продлили до 31 мая. С 12 мая к работе возвращаются предприятия промышленности и строительства. На рабочих местах сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты.
Также с 12 мая в городе вводится обязательный масочный режим. Аналогичный режим будет действовать в Подмосковье.
Данчиков объяснял, что в столице будут штрафовать как за отсутствие масок, так и за появление в общественных местах без перчаток. Штраф за появление без средств защиты в магазине или на рабочем месте составит четыре тысячи рублей, в такси или общественном транспорте — пять тысяч. В общественном транспорте проверять соблюдение режима будут контролеры.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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