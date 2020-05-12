Как камеры будут ловить москвичей без масок

Министр московского правительства , глава контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что москвичей без масок и перчаток могут фиксировать камеры на предприятиях, в магазинах и транспорте, но оформлять протоколы на горожан будут только очно. Об этом сообщает ТАСС.

Данчиков отметил, что установленные в транспорте камеры также будут отслеживать, надел ли водитель маску и перчатки. Если он нарушил это требование, транспортную компанию могут оштрафовать.

Камеры в метро позволят проверять, как пассажиры соблюдают режим, и оперативно направлять к нарушителям полицейских или контролеров.

По данным оперативного штаба Москвы, 94 процента пассажиров, спустившихся в метро утром 12 мая, были в масках, 68 процентов пассажиров были в перчатках.

Как писал «Рамблер», ранее режим самоизоляции, действующий в столице, продлили до 31 мая. С 12 мая к работе возвращаются предприятия промышленности и строительства. На рабочих местах сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты.

Также с 12 мая в городе вводится обязательный масочный режим. Аналогичный режим будет действовать в Подмосковье.

Данчиков объяснял, что в столице будут штрафовать как за отсутствие масок, так и за появление в общественных местах без перчаток. Штраф за появление без средств защиты в магазине или на рабочем месте составит четыре тысячи рублей, в такси или общественном транспорте — пять тысяч. В общественном транспорте проверять соблюдение режима будут контролеры.