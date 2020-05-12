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СМС-оформление цифровых пропусков отменяют с 12 мая 

Москва24 и ещё 8 1 час назад
Один из способов получения пропусков закрыли в Москве
Фото: РИА Новости
Оформление цифровых пропусков для передвижения по Москве закрыли с 12 мая. О введении данной меры ранее заявил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире телеканала Москва 24.
Для того, чтобы получить пропуск, потребуется посетить платформу nedoma.mos.ru или воспользоваться услугами горячей линии по телефону +7 (495) 777-77-77. Последний вариант сохранили для тех, кто лишен интернет-связи.
По словам Лысенко, среди тех, кто оформляет цифровые документы, наиболее востребован именно сайт в Сети.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 31 мая режим ограничений в столице, связанных с коронавирусом. До этой же даты автоматически продлились рабочие пропуска. При этом с 12 мая также начинают работу промышленные и строительные предприятия.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Эдуард Лысенко
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