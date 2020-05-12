Один из способов получения пропусков закрыли в Москве

Оформление цифровых пропусков для передвижения по Москве закрыли с 12 мая. О введении данной меры ранее заявил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире телеканала Москва 24.

Для того, чтобы получить пропуск, потребуется посетить платформу nedoma.mos.ru или воспользоваться услугами горячей линии по телефону +7 (495) 777-77-77. Последний вариант сохранили для тех, кто лишен интернет-связи.

По словам Лысенко, среди тех, кто оформляет цифровые документы, наиболее востребован именно сайт в Сети.