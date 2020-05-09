Появилось видео салюта в Москве 

В день 75-летия Победы небо над Москвой окрасил фейерверк из 10 тысяч залпов, сообщает РИА Новости

Праздничный салют произвели военнослужащие салютного дивизиона им. В. Михалкина, относящегося к Западному военному округу. В фейерверке были задействованы 72 салютные установки 55 видов, из которых произвели более 10 тысяч залпов.

«Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров», — приводит агентство слова представителя пресс-службы Западного военного округа.

Отмечается, что фейерверк был выпущен со специальных установок на базе КамАЗов. Также в ходе салюта были произведены 30 залпов из 18 артиллерийских орудий времен войны ЗИС-3. В конце программы московское небо было разукрашено в цвета российского флага.