Определен порядок продления проездных на ОТ

Москве продлят действие проездных билетов тем, кто редко ездил в метро во время самоизоляции. Чиновники решили, что льгота коснется пассажиров, совершивших не более 15 поездок. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В документе говорится, что москвичи могут продлить проездной, если с 30 марта купили билет на 60 поездок без лимита на 30, 90 и 365 дней. Замена производится в кассах метро и Мосгортранса после 31 мая.