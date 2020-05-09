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Определен порядок продления проездных на ОТ в Москве 

Майк Габриелян 1 час назад
Определен порядок продления проездных на ОТ
Фото: РИА Новости
В Москве продлят действие проездных билетов тем, кто редко ездил в метро во время самоизоляции. Чиновники решили, что льгота коснется пассажиров, совершивших не более 15 поездок. Об этом сообщается на сайте мэрии.
В документе говорится, что москвичи могут продлить проездной, если с 30 марта купили билет на 60 поездок без лимита на 30, 90 и 365 дней. Замена производится в кассах метро и Мосгортранса после 31 мая.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил в столице карантинные меры, связанные с угрозой распространения COVID-19. Ограничения сохранятся до первого дня лета.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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