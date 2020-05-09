Акция «Цветы Победы» прошла в столице 

Накануне Дня Победы в Москве в пятницу, 8 мая, прошло специальная акция «Цветы Победы». Волонтеры возложили цветы к военным мемориалам города вместо ветеранов, которые делают это по традиции 9 мая, но сейчас не могут выйти из дома из-за ситуации с коронавирусом.

В ходе телефонного опроса волонтеры выяснили, куда ветераны хотели бы возложить цветы. В итоге поступила 51 заявка, и церемонии возложения цветов состоялись у многих известных монументах и на могилах фронтовиков.

Среди мест, куда отправились волонтеры — монумент Победы на Поклонной горе, памятник защитникам неба, обелиск «Москва — город-герой», могила генерал-лейтенанта авиации Михайлова на Преображенском кладбище и многие другие места.

Ветеранам рассказали о выполнении просьб по телефону. Кроме того, были опубликованы фото— и видеоотчеты с рассказами о подвигах самих ветеранов и героев, к памятникам которых были возложены цветы, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.