В Москве за сутки скончались 56 человек с коронавирусом 

За минувший день в столице ушли из жизни 56 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает «Москва24» со ссылкой на данные Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Специалисты подчеркнули, что на момент 10 мая в Москве от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией скончались 1124 человека. На протяжении нескольких дней прирост показателей по скончавшимся пациентам в столице составляет около 50 летальных исходов. Смерть пациентов в подавляющем большинстве случаев происходит от тяжелейшего воспаления легких. Самый низкий показатель в мае был зафиксирован 3-го числа, когда за сутки умерло 35 человек.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришли к выводу, что Россия в эти дни может выйти на плато по заражению коронавирусом. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович отметила, что темпы прироста новых заражений коронавирусной инфекцией в стране стабилизировались. При этом она подчеркнула, что при выходе на плато обычно растет смертность инфицированных пациентов.