В Москве за сутки скончались 56 человек с коронавирусом 

За минувший день в столице ушли из жизни 56 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает «Москва24» со ссылкой на данные Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Специалисты подчеркнули, что на момент 10 мая в Москве от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией скончались 1124 человека. На протяжении нескольких дней прирост показателей по скончавшимся пациентам в столице составляет около 50 летальных исходов. Смерть пациентов в подавляющем большинстве случаев происходит от тяжелейшего воспаления легких. Самый низкий показатель в мае был зафиксирован 3-го числа, когда за сутки умерло 35 человек.