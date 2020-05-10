Еще 56 пациентов с коронавирусом скончались в Москве 

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Еще 56 пациентов с положительным анализом на коронавирусную инфекцию и подтвержденной пневмонией скончались в Москве . Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по городу.

В оперштабе подчеркнули, что до 31 мая все горожане независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, режим самоизоляции граждан в Москве будет продлен до 31 мая 2020 года. Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на объектах торговли и в общественном транспорте столицы со вторника, 12 мая, вводится масочный и перчаточный режим.

В свою очередь, ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены в Москве до 31 мая 2020 года.