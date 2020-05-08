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В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 1 час назад
В столице отменят оформление цифровых пропусков по СМС
Фото: ТАСС
Возможность оформления цифровых пропусков в Москве с помощью СМС отменят с 12 мая, заявил руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко.
«Новинки, которые появятся с 12 числа. Первое — с 12 числа мы закрываем возможность подачи через канал СМС. Сейчас достаточно эффективно, и уже видно, что люди привыкли пользоваться порталом nedoma.mos.ru, поэтому все переходит туда. Плюс остается телефонный кол-центр — это уже для тех, у кого совсем не остается никаких возможностей попасть в интернет», — заявил Лысенко в эфире «Москва 24», передает ТАСС.
Ранее московские власти сообщили, что жители города должны оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в период майских праздников.
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Новости Москвы , Эдуард Лысенко , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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