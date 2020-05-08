Москвичам готовят новые сроки ограничений

Власти Москвы обсуждают возможность продления режима самоизоляции до середины июня, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источники в мэрии и московском оперативном штабе по коронавирусу.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 31 марта. Как объясняют источники, улучшение эпидемической ситуации, согласно большинству прогнозов, ожидается только к середине июня, поэтому власти уже сейчас рассматривают вопрос о возможном продлении ограничений.

Ориентировочная дата снятия режима — 15 июня, однако она является ориентировочной и может быть сдвинута на более поздний срок.

Как писал «Рамблер», за последние сутки прирост случаев коронавируса в России составил 10 699, 2805 человек были выписаны. Накануне был зафиксирован прирост в 11 231 человека (2476 выписаны), за день до этого — 10 559 (1462 выписаны), еще днем ранее — 10 102 (1770 выписаны).