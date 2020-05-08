Кто сможет бесплатно получить маски и перчатки в метро 

Москвичам, которые пользуются услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) московского метро, будут бесплатно выдавать маски и перчатки, рассказал заместитель Мэра в Правительстве Москвы , руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов

«По поручению Мэра Москвы для тех, кто пользуется социальной службой московского метро — Центром обеспечения мобильности пассажиров, мы будем бесплатно выдавать маски и перчатки, если у них не будет средств защиты с собой. Это маломобильные пассажиры — с инвалидностью, пожилые, а также многодетные семьи с маленькими детьми», — отметил он.

Для сопровождения в метро жителям необходимо заказать услугу заранее. При подтверждении заказа операторы уточнят, нуждается ли пассажир в средствах индивидуальной защиты.

Услуги инспекторов бесплатные. Сотрудники помогают горожанам сориентироваться в столичной подземке, спуститься в метро или пересесть на другую линию там, где не предусмотрены лифты, а также сопровождают пассажира на протяжении всей поездки, например, до вокзала или поликлиники. Чаще всего в ЦОМП обращаются слабовидящие люди, родители с колясками, пассажиры с нарушениями опорно-двигательного аппарата и пожилые граждане.

Заявку на сопровождение можно оформить в официальном мобильном приложении «Метро Москвы», на сайте метрополитена или позвонив по бесплатным телефонам: +7 (495) 622-73-41 и +7 (800) 250-73-41. В прошлом году для горожан с нарушением слуха заработала горячая СМС-линия по телефону: +7 (926) 250-47-80.

Обратиться к операторам можно ежедневно с 07:00 до 20:00.

Центр начал работать в 2013 году. За это время инспекторы оказали помощь более чем миллиону пассажиров.

Как получить помощь при поездке на метро

Обязательное ношение масок и перчаток в столичном транспорте вводится с 12 мая. Средства защиты позволят уменьшить передачу вируса контактным путем, а также обеспечат защиту жителей при увеличении потока пассажиров.

Одновременно метрополитен проводит постоянную дезинфекцию вагонов и вестибюлей. Поверхности промывают раз в один-два часа. Особое внимание уделяют ручкам входных дверей, кассовым зонам, турникетам, поручням эскалаторов, автоматам по продаже билетов. В ночное время вся пассажирская зона — вестибюли, платформы, турникеты — подвергается обработке генераторами горячего воздуха с дезинфицирующим средством.

Узнать больше о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), а также в спецпроекте mos.ru.