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В Москве волонтёры будут раздавать в аптеках георгиевские ленточки 

Говорит Москва 4 часа назад
Георгиевские ленточки будут раздавать в аптеках
Фото: РИА Новости
В Москве волонтёры будут раздавать в аптеках георгиевские ленточки. Получить их можно также в магазинах и на АЗС. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, волонтёры по заявкам ветеранов возложат цветы к военным мемориалам в городе. Они же будут обзванивать фронтовиков и тружеников тыла.
Инвалидам и участникам войны мэр Москвы пообещал подарить планшеты с голосовым управлением. Собянин напомнил, что смотровые площадки в городе будут закрыты, режим самоизоляции сохраняется, и полиция будет за этим следить. Акцию «Бессмертный полк» планируется провести онлайн, передаёт агентство «Москва».
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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