Георгиевские ленточки будут раздавать в аптеках

Москве волонтёры будут раздавать в аптеках георгиевские ленточки. Получить их можно также в магазинах и на АЗС. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, волонтёры по заявкам ветеранов возложат цветы к военным мемориалам в городе. Они же будут обзванивать фронтовиков и тружеников тыла.

Инвалидам и участникам войны мэр Москвы пообещал подарить планшеты с голосовым управлением. Собянин напомнил, что смотровые площадки в городе будут закрыты, режим самоизоляции сохраняется, и полиция будет за этим следить. Акцию «Бессмертный полк» планируется провести онлайн, передаёт агентство «Москва».