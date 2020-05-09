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Baza: власти Москвы отменили все салюты в День Победы, кроме одного 

News.ru и ещё 4 58 минут назад
В Москве отменили все салюты, кроме одного
Фото: News.ru
Мэрия отменила запуски салютов во всех точках Москвы, кроме одной. Оттуда произведут более 10 тысяч залпов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передаёт Baza.
По информации издания, ещё 8 мая московские власти сократили число точек запуска салюта, уведомив об этом федеральные каналы, которые организуют трансляцию события.
Отменены все пуски, кроме одной точки, которую специально держат в секрете, чтобы там не собирались люди, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, 8 мая мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей не выходить на салют, чтобы исключить массовое заражение коронавирусом.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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