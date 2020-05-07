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Собянин подготовил новые ужесточения москвичам 

Павел Тиунов 2 часа назад
Собянин подготовил новые ужесточения москвичам
Фото: РИА Новости
В столице пассажиры общественного транспорта в скором времени будут обязаны надевать маски и перчатки, заявил московский мэр Сергей Собянин. Градоначальник таким образом выступил за ужесточение требований к людям, передвигающимся по Москве, на фоне угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.
Нововведение вступит в силу с 12 мая. Собянин в эфире телеканала «Россия» заявил, что требования к санитарной защите пассажиров общественного транспорта должны быть усилены.
«Режим проезда — только в масках, только в перчатках», — заявил мэр Москвы.
Министр правительства Москвы Евгений Данчиков уточнил, что штраф за появление в общественном транспорте без маски будет составлять пять тысяч рублей, сообщает Interfax.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Собянин объявил о продлении карантинных мер в столице до 31 мая. Жителям и гостям столицы рекомендуется придерживаться режима самоизоляции. Массовые мероприятия по-прежнему запрещены, работа развлекательных заведений и большинства непроизводственных предприятий приостановлена.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , РИА Новости , Интерфакс
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