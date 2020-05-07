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Собянин расстроил сидящих дома москвичей 

Павел Тиунов 6 часов назад
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил в столице карантинные меры, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Ограничения сохранятся вплоть до 31 мая, говорится в указе градоначальника, опубликованном на его персональном сайте.
В указанный период жителям и гостям Москвы настоятельно рекомендуется придерживаться самоизоляции. В столице продлен запрет на проведение массовых мероприятия, по-прежнему приостановлена работа парков, торгово-развлекательных центров, аттракционов, театров, салонов красоты, бань и других учреждений, предполагающих большое скопление людей.
При этом в своем личном блоге Сергей Собянин отметил, что с 12 мая в столице стартует «первый этап возвращения к нормальной жизни». С указанной даты смогут возобновить работу строительные компании, участвующие в возведении школ, детских садов и «других необходимых городу объектов».
« (Однако) открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано», — написал мэр.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин
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