«Будем жить в новой реальности»: Собянин о коронавирусе

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если раньше можно было предположить быстрое завершение истории с коронавирусом, то сейчас понятно, что жить в новой реальности придется длительное время.

"Совершенно понятно, что история с пандемией достаточно длительная. Если мы раньше могли еще предположить, что вся эта ситуация у нас закончится в течение месяца, то сейчас мы видим, что достаточно длительный период потребуется, чтобы побороть эпидемию. Это означает, что мы достаточно длительный период живем и будем жить в новой реальности, не очень комфортной для всех нас — и для экономики, и для людей, и для здоровья", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, нужно адаптироваться к этой ситуации.

"Если нам позволяет система здравоохранения, медицинская помощь, какая-то стабильность в этой ситуации, давать возможность работать. Потому что миллионы людей, лишенные работы, лишенные заработка, это не менее сложная ситуация, чем эпидемия", — добавил мэр.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.