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В Москве впервые выявили более 6 тысяч пациентов за сутки 

Мария Иванова и ещё 17 14 часов назад
В Москве впервые выявили более 6 тысяч пациентов за сутки
Фото: ТАСС
За последние сутки в Москве выявлены 6703 человека с коронавирусом, за все время в столице зарегистрировали 92 676 таких пациентов, 82 544 из них — это активные случаи. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
За все время наблюдения в Москве выздоровели 9227 пациентов, скончались 905.
Как писал «Рамблер», накануне прирост в Москве составил 5858
пациентов, за день до этого — 5714, еще днем ранее — 5795. Москва остается лидером по количеству выявленных пациентов с коронавирусом в России и по числу тестирований.
Более одного миллиона из 4,8 миллиона проведенных в стране тестов приходятся на столицу. Ежедневно в городе проводится более 40 тысяч исследований.
В топ-3 по количеству выявленных случаев входят Подмосковье (17 432 выявлены, 769 из них выздоровели, 156 умерли) и Санкт-Петербург (6190 выявлены, 1552 излечились, 44 умерли).
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