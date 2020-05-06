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В Москве число умерших с коронавирусом превысило 900 

Артём Кульша 6 мая 2020
Число погибших от COVID-19 в Москве превысило 900
Фото: РИА Новости
Число людей с положительным результатом на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, скончавшихся в Москве, превысило 900. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Сегодня утром в штабе сообщили о том, что со дня начала пандемии COVID-19 в городе заболели 85,9 тысячи человек (больше за сутки на 5,8 тысячи человек), выздоровели — 8,4 тысячи человек (больше на 588 человек), а умерли — 866 человек (больше на 50 человек).
Вечером в штабе сообщили о кончине еще 39 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирусную инфекцию. Таким образом, число скончавшихся в Москве превысило 900 человек.
«Оперативный штаб напоминает, что до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции», — добавили в штабе.
В Москве провели миллион тестов на коронавирус
Согласно последним данным, как сообщал «Рамблер», в России число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 165,9 тысячи человек, число выздоровевших — 21,3 тысячи человек, а число умерших — 1,5 тысячи человек.
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Новости Москвы , COVID-19
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