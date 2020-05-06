Число погибших от COVID-19 в Москве превысило 900

Число людей с положительным результатом на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, скончавшихся в Москве , превысило 900. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Сегодня утром в штабе сообщили о том, что со дня начала пандемии COVID-19 в городе заболели 85,9 тысячи человек (больше за сутки на 5,8 тысячи человек), выздоровели — 8,4 тысячи человек (больше на 588 человек), а умерли — 866 человек (больше на 50 человек).

Вечером в штабе сообщили о кончине еще 39 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирусную инфекцию. Таким образом, число скончавшихся в Москве превысило 900 человек.

«Оперативный штаб напоминает, что до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции», — добавили в штабе.

Согласно последним данным, как сообщал «Рамблер», в России число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 165,9 тысячи человек, число выздоровевших — 21,3 тысячи человек, а число умерших — 1,5 тысячи человек.