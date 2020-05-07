По словам министра правительства Москвы Евгения Данчикова, штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит четыре тысячи рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

Как сообщал «Рамблер», ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 12 мая ношение масок и перчаток в общественном транспорте столицы станет обязательным.

Данчиков пояснил, что указом мэра Москвы будут определены места, где должна носиться маска. При этом за нарушение будет предусмотрен штраф по статье 3.18.1 (Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы) КоАП Москвы, который составляет четыре тысячи рублей.

«Сейчас мэр озвучил, что необходимо ношение масок в общественном транспорте. Если едет в метро без маски, то будет штраф. Если будут установлены другие требования, тогда будут и другие основания», — заявил он.

Министр также подчеркнул, что пока человек идет до остановки и еще не сел в транспорт, маска не обязательна.

При этом представитель мэрии Москвы уточнил РИА Новости, что за нарушение масочного режима в общественном транспорте положен штраф в пять тысяч рублей, а в других общественных местах — четыре тысячи рублей. https://t.me/rian_ru/33919

Напомним, что за последние сутки в Москве выявлено 6703 человека с коронавирусом. За все время в городе зарегистрировали 92 676 таких пациентов.