Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа сумма штрафа за нарушение масочного режима 

Алиса Селезнёва и ещё 93 10 часов назад
По словам министра правительства Москвы Евгения Данчикова, штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит четыре тысячи рублей. Об этом пишет «Интерфакс».
Как сообщал «Рамблер», ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 12 мая ношение масок и перчаток в общественном транспорте столицы станет обязательным.
Данчиков пояснил, что указом мэра Москвы будут определены места, где должна носиться маска. При этом за нарушение будет предусмотрен штраф по статье 3.18.1 (Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы) КоАП Москвы, который составляет четыре тысячи рублей.
«Сейчас мэр озвучил, что необходимо ношение масок в общественном транспорте. Если едет в метро без маски, то будет штраф. Если будут установлены другие требования, тогда будут и другие основания», — заявил он.
Министр также подчеркнул, что пока человек идет до остановки и еще не сел в транспорт, маска не обязательна.
При этом представитель мэрии Москвы уточнил РИА Новости, что за нарушение масочного режима в общественном транспорте положен штраф в пять тысяч рублей, а в других общественных местах — четыре тысячи рублей. https://t.me/rian_ru/33919
Напомним, что за последние сутки в Москве выявлено 6703 человека с коронавирусом. За все время в городе зарегистрировали 92 676 таких пациентов.
Комментарии 143
Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Правительство Москвы , РИА Новости , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Москве предрекли массовый снос торговых центров
Москве предрекли массовый снос торговых центров
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение