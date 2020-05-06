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В Москве снимут часть ограничений для предприятий 

Артём Кульша и ещё 5 6 мая 2020
Промышленные и строительные предприятия могут возобновить работу в Москве с 12 мая. С таким предложением, как сообщает ТАСС, выступил мэр города Сергей Собянин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин проводит совещание о ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Его пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее упоминал, что в ходе этого мероприятия будут обсуждаться вопросы реализации принятых мер поддержки экономики, а Собянин и глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова выступят с докладами о поэтапном снятии введенных ограничений.
В ходе оглашения своего доклада мэр Москвы сообщил о планах с 12 мая снять ограничения на работу промышленных и строительных предприятий в городе. Возобновление работы предприятий сферы услуг он назвал преждевременным.
Президент России Владимир Путин поддержал планы открытия промышленных предприятий и объектов строительства в Москве после 12 мая.
"Я поддерживаю и считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего, промышленности и стройки, обоснованы абсолютно", — заявил Путин.
Согласно последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией превысило в России 165,9 тысячи человек, число выздоровевших — 21,3 тысячи человек, число умерших — 1,5 тысячи человек.
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Новости Москвы , Видео , Политика , Анна Попова , Дмитрий Песков , Сергей Собянин , Владимир Путин , Роспотребнадзор
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