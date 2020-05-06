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Промышленные и строительные предприятия могут возобновить работу в Москве с 12 мая. С таким предложением, как сообщает ТАСС , выступил мэр города Сергей Собянин

Сегодня, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин проводит совещание о ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В ходе оглашения своего доклада мэр Москвы сообщил о планах с 12 мая снять ограничения на работу промышленных и строительных предприятий в городе. Возобновление работы предприятий сферы услуг он назвал преждевременным.

Президент России Владимир Путин поддержал планы открытия промышленных предприятий и объектов строительства в Москве после 12 мая.

"Я поддерживаю и считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего, промышленности и стройки, обоснованы абсолютно", — заявил Путин.

Согласно последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией превысило в России 165,9 тысячи человек, число выздоровевших — 21,3 тысячи человек, число умерших — 1,5 тысячи человек.