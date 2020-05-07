Собянин обратился с просьбой по Дню Победы

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Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан не приходить на салют 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «России 24».

Собянин подчеркнул, что скопление людей во время салюта грозит массовым заражением.

«Не надо приходить на салют, не надо утраивать там толпу, не надо создавать ситуацию, при которой действительно можно получить массовое заражение», — отметил мэр.

Он уточнил, что ситуацию во время салюта будет контролировать полиция.

Как писал «Рамблер», праздничные салюты в честь Дня Победы состоятся 9 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске, несмотря на отмену парадов.

Салют в Москве начнется в 22:00 и продлится десять минут. Артиллерийские орудия произведут 30 залпов, в небо выпустят несколько десятков тысяч фейерверочных изделий.