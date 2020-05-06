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В Москве задумались о введении масочного режима 

Мослента и ещё 61 6 мая 2020
В Москве задумались о масочном режиме
Фото: АГН «Москва»
Власти Москвы задумались о введении «масочного режима». Горожан могут обязать носить средства индивидуальной защиты в общественных местах с 12 мая. Об этом в среду, 6 мая, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три собственных источника.
«До сих пор открытым остается вопрос контроля за соблюдением горожанами этих правил», — заявил источник издания, близкий к правительству.
Он также отметил, что во время этого режима москвичам обязательно придется надевать маски, иначе они не смогут воспользоваться общественным транспортом, зайти в магазины или аптеки.
По словам еще одного собеседника, масочный режим может сохраниться в Москве на протяжении двух месяцев, если динамика распространения коронавирусной инфекции не изменится.
Третий источник газеты сказал, что московские власти собираются организовать систему продаж медицинских масок в магазинах, чтобы их распространение было как можно оперативнее и эффективнее. Уточняется, что аптеки будут составлять статистику о наличии этого товара в продаже и на складах.
Ранее стало известно о введении «масочного режима» в Подмосковье. До 12 мая гражданам рекомендуется носить маски или респираторы во время пребывания в общественных местах. С 12 мая режим становится обязательным. Речь идет в том числе о пребывании в аптеках, общественном транспорте, больницах и предприятиях, которые продолжают работу в условиях режима самоизоляции.
27 апреля сообщалось, что на станциях московского метрополитена с большим пассажиропотоком: «Щелковская», «Комсомольская» (кольцевая) и «Белорусская», появились санитайзеры в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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