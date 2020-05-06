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Москвичи нарушили самоизоляцию на майских 6 тысяч раз 

Мария Иванова и ещё 70 6 мая 2020
Москвичи нарушили самоизоляцию на майских 6 тысяч раз
Фото: РИА Новости
Министр московского правительства, глава контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, что с 1 по 4 мая в Москве составили около шести тысяч протоколов за нарушение самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС.
За последние сутки в столице выявили около 1 200 нарушителей.
По словам Данчикова, нарушителей самоизоляции ловили в том числе на территории лесопарков и других зеленых зон.
«Я хочу еще раз напомнить, что любой выход на улицу — это потенциальный риск», — подчеркнул он.
Как писал «Рамблер», ранее доцент кафедры детских инфекционных болезней университета имени Пирогова Иван Коновалов заявил, что на майских праздниках люди массово нарушают режим самоизоляции, поэтому через одну-две недели произойдет всплеск заболеваемости коронавирусом.
По мнению Коновалова, «никакого плато еще не предвидится».
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Новости Москвы , Самоизоляция , Иван Коновалов , Правительство Москвы
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