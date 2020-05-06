Москвичи нарушили самоизоляцию на майских 6 тысяч раз 

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Министр московского правительства , глава контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, что с 1 по 4 мая в Москве составили около шести тысяч протоколов за нарушение самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС.

За последние сутки в столице выявили около 1 200 нарушителей.

По словам Данчикова, нарушителей самоизоляции ловили в том числе на территории лесопарков и других зеленых зон.

«Я хочу еще раз напомнить, что любой выход на улицу — это потенциальный риск», — подчеркнул он.

Как писал «Рамблер», ранее доцент кафедры детских инфекционных болезней университета имени Пирогова Иван Коновалов заявил, что на майских праздниках люди массово нарушают режим самоизоляции, поэтому через одну-две недели произойдет всплеск заболеваемости коронавирусом.

По мнению Коновалова, «никакого плато еще не предвидится».