В Москве 588 пациентов вылечились от коронавируса 

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Москве ещё 588 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших достигло 5458.

Об этом сообщила заместитель мэра города Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 588 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 8458», — цитирует её департамент здравоохранения Москвы.

За прошлые сутки в Москве выздоровели 297 человек.

По данным на 6 мая, количество проведённых тестов на коронавирус в Москве достигло 1 млн