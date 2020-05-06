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В Москве 588 пациентов вылечились от коронавируса 

RT на русском 6 мая 2020
В Москве 588 пациентов вылечились от коронавируса
Фото: РИА Новости
В Москве ещё 588 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших достигло 5458.
Об этом сообщила заместитель мэра города Анастасия Ракова.
«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 588 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 8458», — цитирует её департамент здравоохранения Москвы.
За прошлые сутки в Москве выздоровели 297 человек.
По данным на 6 мая, количество проведённых тестов на коронавирус в Москве достигло 1 млн
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Новости Москвы , Общество
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