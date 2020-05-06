В городе появился новый электробусный маршрут

Количество электробусных маршрутов в городе достигло 25.
В столице появился новый электробусный маршрут, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Так, электробусы вышли на маршрут №т7, который проходит на западе и в центре города.
В сообщении отмечается, что маршрут свяжет несколько линий Московского метрополитена и Киевский вокзал.
Таким образом, количество электробусных маршрутов в Москве достигло 25, добавили в пресс-службе.
Напомним, что транспортные средства и зарядные станции поставляют российские производители ГАЗ и КАМАЗ.