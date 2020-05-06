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Москвичи в среду вечером слабо соблюдают режим самоизоляции 

Прайм и ещё 7 6 мая 2020
Индекс самоизоляции в Москве снизился
Фото: РИА Новости
Индекс самоизоляции в Москве в среду вечером составил 3,5, что означает, что на улицах города есть люди, свидетельствуют данные "Яндекса".
"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".
По состоянию на 19.40 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,5, днем этот показатель был на уровне 2,7. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса вечером отмечается в Электростали и Ивантеевке (по 3,8), в Зеленограде, Щелково, Фрязино и Королеве индекс составил 3,7. Самый низкий индекс — в Котельниках (2,9).
В Санкт-Петербурге индекс еще ниже, чем в Москве — 2,9. Среди городов-миллионников на 19.40 мск самый высокий индекс — в Новосибирске и Красноярске (местное время — 23.40), он составил 4,6.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.
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Новости Москвы , Самоизоляция , ВОЗ , Яндекс , Электросталь
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