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Московский музей космонавтики запустил проект «Космос, любовь моя» 

Москва24 и ещё 8 6 мая 2020
Музей космонавтики запустил проект «Космос, любовь моя»
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московский Музей космонавтики запустил проект "Космос, любовь моя". Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, он представляет собой серию видеоинтервью с космонавтами, испытателями, учеными и конструкторами.
"Главные герои — те, кто многие годы посвятил ракетно-космической отрасли и внес большой личный вклад в ее развитие", — сказала Сергунина.
Беседы будут выходить один раз в две недели. Продолжительность каждой — около 40 минут, передает портал мэра и правительства Москвы.
Выпуски выложат на официальном сайте и в соцсетях Музея космонавтики. Первое интервью с летчиком-космонавтом Александром Александровым выйдет 6 мая в 19:00.
В частности, он расскажет о встречах с космонавтом Юрием Гагариным и конструктором Сергеем Королевым. Также зрители узнают о съемках кино на орбите.
Ранее Музей космонавтики организовал онлайн-проект "Поехали вместе", в рамках которого зрителям рассказывают о коллекциях аналогичных музеев России.
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Комментарии
Новости Москвы , Другое , Юрий Гагарин , Александр Александров , Наталья Сергунина , Сергей Королев , Правительство Москвы
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