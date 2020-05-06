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Масочный режим уже ввели в более десяти регионах России 

ИА Regnum и ещё 5 6 мая 2020
Масочный режим уже ввели в более десяти регионах России
Фото: КМВ Новости
На сегодняшний день с целью сокращения числа заражений коронавирусной инфекций в ряде регионов России введено обязательно ношение медицинских масок. По данным сайта coronavirus-covid2019.ru, такие меры действуют на Камчатке, в Якутии, Приморском и Хабаровском краях, Удмуртии, Севастополе, Новосибирской, Ивановской, Владимирской, Самарской, Свердловской, Амурской, Ростовской областях.
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С 11 мая эти требования начнут действовать в Калужской области, а с 12 мая — в Московской области.
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Добавим, что в Москве обязательное ношение масок в общественных местах пока не введено. Однако, по данным СМИ, его могут ввести в столице с 12 мая.
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Как сообщало ИА REGNUM, о планах уже в ближайшие дни ввести масочный заявил губернатор Воронежской области. Точная дата пока не называется. При этом отмечается, что маски будут обязательны, ношение перчаток — в рекомендательном порядке.
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Новости Москвы , Республика Саха (Якутия) , Севастополь , Удмуртская Республика
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