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В Ботаническом саду МГУ зацвел миндаль 

Вечерняя Москва и ещё 4 6 мая 2020
В Ботаническом саду МГУ зацвел миндаль
Фото: hortus.ru
В московском Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» началось цветение миндаля. Речь идет о карликовом русском миндале. Это ветвистый кустарник с нежно-розовыми цветами, который может достигать в высоту до полутора метров. Его цветение часто сравнивают с цветением сакуры.
В пресс-службе сада добавили, что в «Аптекарском огороде» продолжают цвести магнолии, тюльпаны, нарциссы и многие другие растения. Сейчас сад закрыт для посещения, но на его сайте активно проводят онлайн-экскурсии.
Ранее сообщалось о том, что в парках Москвы из-за теплой зимы раньше срока распустились разноцветные мускари, нарциссы и пролески.
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Новости Москвы , МГУ
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