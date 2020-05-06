В Ботаническом саду МГУ зацвел миндаль 

В московском Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» началось цветение миндаля. Речь идет о карликовом русском миндале. Это ветвистый кустарник с нежно-розовыми цветами, который может достигать в высоту до полутора метров. Его цветение часто сравнивают с цветением сакуры.

В пресс-службе сада добавили, что в «Аптекарском огороде» продолжают цвести магнолии, тюльпаны, нарциссы и многие другие растения. Сейчас сад закрыт для посещения, но на его сайте активно проводят онлайн-экскурсии.

Ранее сообщалось о том, что в парках Москвы из-за теплой зимы раньше срока распустились разноцветные мускари, нарциссы и пролески.