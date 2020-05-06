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Названы сроки отключения отопления в Москве 

News.ru и ещё 23 6 мая 2020
Названы сроки отключения отопления
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Отключение отопления в жилых домах Москвы начнётся 7 мая. Всего подачу тепла прекратят в 77 тысяч зданий. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.
С учётом погоды принято решение приступить 7 мая к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы, — приводит его слова ТАСС.
По его словам, процесс продлится три дня и будет поэтапным. Вначале отключения пройдут на промышленных и административных объектах, затем — в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.
Как писал NEWS.ru ранее, график отключения горячего водоснабжения изменился из-за продления режима самоизоляции в Москве. В этом году отключения начнутся не сразу после завершения отопительного сезона, а с 1 июня.
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Новости Москвы , Подготовка к учебному году , ИТАР-ТАСС
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