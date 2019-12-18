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Политика

Зимний спортивный праздник пройдет в «Лужниках» 

Москва24
2 часа назад
Зимний спортивный праздник пройдет в «Лужниках»
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
На территории олимпийского комплекса "Лужники" пройдет "Зимний спортивный праздник". Принять в нем участие можно с 21 по 30 декабря. Программа праздника рассчитана на интересы самой широкой аудитории.
В день открытия праздника, 21 декабря, состоится Кубок мира по снегоходному фристайлу с участием лучших спортсменов со всего мира. Уникальные соревнования из мира экстремального спорта пройдут в России впервые. В столице соберутся атлеты мировой величины.
В период праздника для всех гостей будут действовать спортивно-развлекательные площадки. К примеру, все желающие смогут прочувствовать на себе эффект невесомости в аэротрубе. На Мото аттракционе в сопровождении каскадера-инструктора можно будет исполнить мертвую петлю на мотоцикле.
Для детей от 3 до 6 лет построят сноуборд-парк. Дети смогут покататься на настоящем сноуборде при помощи профессиональных инструкторов. Они подберут оборудование, познакомят с техникой безопасности, и в игровой форме покажут и расскажут основные сноубордические упражнения.
Также для всех желающих предоставят ледянки и тюбинги для свободного катания на ледяных горках. Самые маленькие гости смогут покататься на маленькой ледяной горке, а также поиграть на деревянной безопасной детской площадке с качелями.
Для любителей проверить свою меткость откроют лазерный биатлон с классическими мишенями и лазерный тир "Русская Охота".
На территории "Лужников" появится оздоровительный комплекс, в котором спортсмены будут восстанавливаться после тренировок и соревнований. Планируется, что комплекс будет включать в себя пять модулей. В составе каждого из них будут прихожая, пост медсестры, гардероб, массажный кабинет, фитопункт, парильная и кабинеты психолога. Проект также предусматривает устройство проездов, пешеходных дорожек и озеленение территории.
В ноябре первых посетителей принял Дворец водных видов спорта в "Лужниках". После реставрации на огромной территории появились несколько уникальных бассейнов, в том числе под открытым небом, а также аквапарк с крутыми горками и другими водными аттракционами.
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