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Собянин рассказал о сокращении времени поездки от МКАД до центра Москвы 

Rambler News Service и ещё 4
2 часа назад
Среднее время поездки от МКАД в центр Москвы сократилось
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления в Мосгордуме рассказал, что благодаря развитию городского транспорта время поездки на автомобиле от МКАД до центра города в среднем сократилось по сравнению с 2010 годом на 20 минут, несмотря на возросшее количество машин.
« По сравнению с 2010 годом среднее время поездки от МКАДа в центр и обратно сократилось на 20 минут, хотя машин в Москве за это период времени стало еще на миллион больше. Разумеется, это средние цифры, у кого-то ситуация лучше, у кого-то хуже, но какие-то позитивные сдвиги произошли», — сказал Собянин
Собянин отметил, что начиная с 2011 года пассажиры получили более 80 новых станций МЦК, также появился новый вид общественного транспорта — Московские центральные диаметры (МЦД). За прошедший период автобусный парк был обновлен на 100%, парк трамваев — на 70%, состав метро — на 57%. Кроме того, с 2011 года построены 900 км новых дорог.
Собянин добавил, что Москве создана крупнейшая в мире интеллектуальная транспортная система, «возрождено» городское такси, а москвичи активно пользуются каршерингом и велопрокатом.
Он также напомнил о введении платных парковок в Москве, отметив, что, если бы платные парковки, то «ни велосипеды, ни каршеринг не помогли бы в решении проблемы».
«Через это прошли все мировые города, другого рецепта создания правильной мотивации выбора транспорта просто не существует», — сказал Собянин.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Мосгордума
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