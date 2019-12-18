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Политика

Более 1,2 тыс. Wi-Fi-роутеров установили в парковых зонах столицы 

Москва24
6 часов назад
Более 1,2 тыс. Wi-Fi-роутеров установили в парковых зонах
Фото: m24.ru
Более 1,2 тысячи Wi-Fi-роутеров установлено в столичных парковых зонах с начала этого года, сообщил замруководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Москве Владимир Волков.
"Программа будет продолжаться в течение пяти лет. В настоящее время установлено 1 тысяча 225 роутеров. По плану все места массового отдыха будут оборудованы такими точками", — приводит слова Волкова Агентство "Москва".
По его словам, на данный момент в зонах Москвы-реки установили 90 интеллектуальных видеокамер, которые могут автоматически сканировать ситуацию на берегу и в воде.
"На мачтах, на мостах и вышках к концу года будет установлено 110 интеллектуальных камер, которые будут специализироваться на выявление в автоматическом режиме на рисках, которые будут происходить на водных объектах", — сказал он.
Городская система бесплатной сети Wi-Fi насчитывает свыше 18 тысяч точек подключения. Более 3 тысяч из них функционируют в пределах Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца. Воспользоваться интернетом можно в городских парках и учреждениях культуры.
Кроме того, система реализована на городском общественном транспорте — в метро и в наземных видах. Доступом к Wi-Fi оснастили и новые поезда "Иволга", которые будут курсировать на маршрутах МЦД.
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Комментарии
Новости Москвы , Владимир Волков , МЧС , АГН "Москва"
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