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Названы самые древние находки на Москворецкой набережной 

Вечерняя Москва + ещё 6 2 часа назад
Названы самые древние находки на Москворецкой набережной
Фото: Вечерняя Москва
Во время исследовательских работ на территории бывшего Воспитательного дома на Москворецкой набережной находили подковы, крестики, перстни-печатки, монеты, курительные трубки, пуговицы и другие древние мелочи. Самые старые из них относятся к XII веку, а самые современные — к XX.
Всего более 900 предметов было найдено во время научно-исследовательских работ на территории комплекса зданий XVIII–XX веков, который готовят к реставрации.
В сохранившихся колодцах и канавах специалисты обнаружили множество потерянных много лет назад предметов — стеклянную бусину, элементы конской упряжи, гвозди, пряжки ремней и другие.
По словам руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, такое множество находок разных по датировке не случаен.
— В древности на этом месте располагался Васильевский луг. Его часто затапливало во время половодий, поэтому со временем здесь построили множество сооружений для отвода воды. В XII–XIII веках Васильевский луг использовали для выпаса великокняжеских табунов, также здесь проходили сборы конных дружин перед походами, — сказал Алексей Емельянов.
Он отметил, что помимо бытовых мелочей, на месте раскопок находили останки домашних животных — собак, коз и лошадей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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Теги:
Новости Москвы , Алексей Емельянов
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