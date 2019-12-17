Пробки в Москве достигли девяти баллов

Москве вечером 17 декабря затруднения автомобильного движения оцениваются в девять из десяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса « Яндекс . Пробки» по состоянию на 19:00.

Предполагается, что ситуация на дорогах улучшится к 20:00, однако пока пробки образовались на центральных улицах города: на Большой Никитской, Знаменке, Тверской, Моховой, Большой Дмитровке, Петровке, Неглинной, Большой Лубянке, Варварке и Мясницкой. Также заторы наблюдаются на Театральном проезде, Гоголевском, Сретенском и Покровском бульварах.

Накануне в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что на московских дорогах перед новогодними праздниками увеличилось количество автомобилей. Уточняется, что в понедельник, 16 декабря, было зафиксировано на 100 тысяч больше машин, приезжающих из-за МКАД, чем в обычные дни. Специалисты предупреждают москвичей, что наибольшая загруженность на дорогах ожидается с 23 по 29 декабря. Однако уже 30 числа автомобилей в столице станет заметно меньше.