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Пробки в Москве достигли девяти баллов 

Мослента 2 часа назад
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Фото: Мослента
В Москве вечером 17 декабря затруднения автомобильного движения оцениваются в девять из десяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки» по состоянию на 19:00.
Предполагается, что ситуация на дорогах улучшится к 20:00, однако пока пробки образовались на центральных улицах города: на Большой Никитской, Знаменке, Тверской, Моховой, Большой Дмитровке, Петровке, Неглинной, Большой Лубянке, Варварке и Мясницкой. Также заторы наблюдаются на Театральном проезде, Гоголевском, Сретенском и Покровском бульварах.
Накануне в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что на московских дорогах перед новогодними праздниками увеличилось количество автомобилей. Уточняется, что в понедельник, 16 декабря, было зафиксировано на 100 тысяч больше машин, приезжающих из-за МКАД, чем в обычные дни. Специалисты предупреждают москвичей, что наибольшая загруженность на дорогах ожидается с 23 по 29 декабря. Однако уже 30 числа автомобилей в столице станет заметно меньше.
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Теги:
Новости Москвы , Яндекс
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