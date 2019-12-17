В московском метро появился поезд с предсказаниями

В московском метро запустили тематический поезд «Яндекса» и команды городского проекта «Привет, Москва », посвященный будущему. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Вагоны поезда посвящены разным темам: экономии денег, экологии и здоровью, свободному времени, свободе выбора и личному комфорту. Пассажиры с помощью QR-кодов на плакатах-тизерах могут попасть на сайт проекта и прочесть предсказания, сообщения, посты и новости от «горожан из будущего».

В «Яндексе» рассказали, что все прогнозы основаны на научных исследованиях и опираются на доклады ведущих мировых урбанистов и футурологов. В постах говорится об инновационном транспорте, исчезновении заболеваний, открытии новых возможностей и о вернувшихся в город редких птицах.

В октябре 2018-го на Кольцевой линии запустили поезд «Привет, Москва» с разными фактами о жизни столицы. Информацию для поезда отбирали историки, москвоведы и искусствоведы, а ее достоверность проверяли специалисты Государственного академического университета гуманитарных наук и сотрудники Государственного института русского языка имени Пушкина.