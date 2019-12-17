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В московском метро появился поезд с предсказаниями 

Мослента 40 минут назад
В московском метро появился поезд с предсказаниями
Фото: @privetmos
В московском метро запустили тематический поезд «Яндекса» и команды городского проекта «Привет, Москва», посвященный будущему. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.
Вагоны поезда посвящены разным темам: экономии денег, экологии и здоровью, свободному времени, свободе выбора и личному комфорту. Пассажиры с помощью QR-кодов на плакатах-тизерах могут попасть на сайт проекта и прочесть предсказания, сообщения, посты и новости от «горожан из будущего».
В «Яндексе» рассказали, что все прогнозы основаны на научных исследованиях и опираются на доклады ведущих мировых урбанистов и футурологов. В постах говорится об инновационном транспорте, исчезновении заболеваний, открытии новых возможностей и о вернувшихся в город редких птицах.
В октябре 2018-го на Кольцевой линии запустили поезд «Привет, Москва» с разными фактами о жизни столицы. Информацию для поезда отбирали историки, москвоведы и искусствоведы, а ее достоверность проверяли специалисты Государственного академического университета гуманитарных наук и сотрудники Государственного института русского языка имени Пушкина.
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Теги:
Новости Москвы , Яндекс
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