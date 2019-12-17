Новогодние ёлки в метро украсили мыльными пузырями

В московском метро провели экспериментальное научное шоу, в рамках которого новогодние ёлки украсили мыльными шарами и серебром.

Шоу прошло на основной площадке аванзала станции «Курская», а также в вестибюлях 12 станций. Продемонстрировали эксперименты студенты химического факультета МГУ

Как сообщила ТАСС замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, чудо-лабораторию решили организовать для поддержания новогоднего настроения у пассажиров.

В этом году на 20 центральных станциях метро установили искусственные двухметровые ёлки, а на станции «Площадь Революции» стоит четырёхметровая ель.

Также в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» площадки в Москве украсили праздничными шарами, светящимися коньками и другими элементами. Всего для украшения города использовали более 130 километров гирлянд, 100 километров бус, 150 тысяч игрушек, писал NEWS.ru.