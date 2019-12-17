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Погода в Москве: водителям советуют пересесть на метро из-за снега с дождем 

ТАСС + ещё 10 4 часа назад
Москвичам советуют пересесть на метро
Фото: РИА Новости
Столичным водителям рекомендуется пересесть на общественный транспорт из-за мокрого снега с дождем. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ЦОДД.
"Плотное движение в городе с самого утра. Предновогодняя Москва — она такая. Ситуацию осложняет мокрый снег, который, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы не прекратится. Тщательно планируйте время поездок. В пиковые часы быстрее будет на метро, МЦД или МЦК", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что количество автомобилей, приезжающих из Подмосковья и ближайших регионов, на дорогах Москвы в предновогодние дни продолжает увеличиваться. Накануне сообщалось, что количество поездок внутри города выросло на 15%, это связано с ростом покупательской и досуговой активности. Горожане совершают большое количество поездок в магазины, торговые центры, а также посещают различные праздничные мероприятия, которые проходят на площадках по всему городу.
Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что снег с дождем и до 5 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник. Днем в Москве от 2 до 4 градусов тепла, ночью в столице похолодает до 1 градуса тепла. В Подмосковье ожидается от 0 до 5 градусов тепла, в ночные часы температура не изменится. Юго-западный и западный ветер днем и ночью не превысит 10 м/с.
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Теги:
Новости Москвы , Погода
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