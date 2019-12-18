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Более 430 стартовых площадок включено в программу реновации 

Mos.ru и ещё 11
2 часа назад
431 стартовая площадка включена в программу реновации
Фото: Mos.ru
На них построят новое жилье общей площадью более шести миллионов квадратных метров.
Правительство Москвы утвердило 81 новую стартовую площадку, где будут построены многоквартирные дома по программе реновации. Это позволит переселить более 270 домов, заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Мы добавили 81 новую площадку, что позволит нам уже сейчас начать разработку градостроительной и проектной документации и сократит срок реализации программы. Из них восемь — дополнительные территории, а на 73 новое строительство начнется только после отселения всех жителей и демонтажа старых домов. Строительство на новых площадках позволит переселить жителей 278 домов», — сказал Марат Хуснуллин.
Теперь в программу включена 431 стартовая площадка. На них построят новое жилье общей площадью 6,7 миллиона квадратных метров.
Программа реновации стартовала в августе 2017 года. В нее вошло 5173 дома. Благодаря ей 350 тысяч московских семей — более миллиона человек — смогут улучшить жилищные условия.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Правительство Москвы
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