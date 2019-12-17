С олимпийским размахом: в «Лужниках» устраивают большой каток

В «Лужниках» рассказали, что 24 декабря заработает один из самых больших московских катков — «Южный полюс». «ВМ» побывала на заливке катка и рассказывает, какие технологии используются при его устройстве. Каток, кстати, заработает после двухлетнего перерыва.

Плюсовые температуры за окном — не помеха для заливки катка. Новации помогают устроить гладкое ледяное озеро практически в любых условиях. Технология следующая: на начальном этапе по всей территории будущей ледовой поверхности раскладываются специальные тоненькие шланги — айсматы. В них поступает гликоль — охлаждающая жидкость для поддержания температуры льда. Основная работа идет ночью: именно в это время айсматы заливают водой, после чего образуется грубая ледяная корка. В дальнейшем специальный комбайн срезает верхний слой и формирует уже гладкую поверхность.

— Каток в «Лужниках» существовал с момента основания спорткомплекса — еще в 1950-х годах, и его предстоящее открытие — важная традиция, которую мы соблюдаем. Каток возрождается, но формат, существовавший многие годы, обновляется, в этом помогают нам современные технологии, — рассказала заместитель директора по коммуникациям и продвижению АО «Лужники» Юлия Журкина.

Для заливки катка требует очень внушительный объем воды — 1600 кубометров нужно, чтобы создать «Южный полюс» в «Лужниках». Если сравнивать со среднестатистическими расходами воды москвичами, то такой объем горожанин потратит лет за 10 — 11. А вот в масштабах мегаполиса такой расход — как капля в море. Зато столичные жители и туристы смогут покататься в «Лужниках».

— Искусственный лед — удобное покрытие, им можно пользоваться и в минусовые, и в плюсовые отметили на градуснике. Раньше это была большая проблема — работа катка зависела от погодных условий. Для Москвы это особенно актуально — не первый декабрь выдается дождливым, — продолжает Юлия Журкина. — Современные технологии позволят поддерживать высокое качество искусственного льда в течение достаточно длительного времени. Да и сам сезон катания в «Лужниках» будет долгим — с декабря по март.

По ее словам, размер катка можно сравнить с футбольным полем и легкоатлетическими дорожками. С 24 декабря он порадует любителей фигурного катания великолепным искусственным льдом и зарядит праздничным настроением на весь следующий год.

— Выписывать можно любые пируэты, — добавляет она.

Главное отличие «Южного полюса» от других столичных катков в том, что его ледовая поверхность не разделяется на отдельные фрагменты и дорожки, а составляет единое целое. Разогнаться здесь можно будет на площади целых 16 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день это самая большая непрерывная поверхность для катания на коньках в Москве.

— Инфраструктура катка рассчитана на то, чтобы обеспечить максимальный комфорт всем гостям. Здесь есть несколько удобных теплых раздевалок, прокат и заточка коньков, кафе, где можно перекусить и выпить горячие безалкогольные напитки, — добавляет Юлия Журкина.

Еще одно удобство катка в «Лужниках» — расположенная рядом парковка на 1200 мест. И до метро совсем недалеко. Ближайшая к катку станция — «Спортивная».

Для тех, кто придет на каток в день открытия, подготовлены приятные сюрпризы, викторины, розыгрыши, согревающие напитки и многое другое. Сказочное зимнее настроение создадут специальные световые эффекты, которые раскрасят поверхность катка разнообразными причудливыми узорами, и конечно, музыкальное сопровождение с известными хитами разных лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков , заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

В столице подготовлено почти четыре тысячи мест для зимнего отдыха, среди них 1418 катков. Освещение, пункты проката и медицинские пункты по оказанию первой помощи — вся инфраструктура создана для тех, кто любит скользить по льду. У катков также организованы раздевалки, точки питания — то есть все необходимое для отдыхающих. В городе организовано 1 215 катков с естественным ледовым покрытием и 203 — с искусственным.