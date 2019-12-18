Новый дом на 131 квартиру появится в Лианозово

Дом на 131 квартиру построят в Лианозове по программе реновации

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Дом на 131 квартиру построят в Лианозове по программе реновации. б этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы «В районе Лианозово по программе реновации построят дом на 131 квартиру. В квартирах сделают полный косметический ремонт, а также установят сантехнику, осветительные приборы и кухонные плиты. Таким образом, создадут все условия для быстрого и комфортного переезда жителей в новые квартиры», — говорится в сообщении. Отмечается, что всего в программу реновации в СВАО включено 499 домов, подобраны 52 стартовые площадки.

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