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Московские школы украсили гирляндами и елками к Новому году 

ТАСС + ещё 1 10 часов назад
Московские школы украсили к Новому году
Фото: РИА Новости
Наряженные елки, фигуры Деда Мороза, снеговиков и гирлянды украсили здания и территории столичных школ в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.
"Праздничная иллюминация появилась на фасадах московских школ в преддверии Нового года. До 20 января с наступлением темноты здания образовательных учреждений будут сверкать яркими огнями. В каждом учебном заведении самостоятельно решали, как именно украшать фасады", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на территориях учебных заведений установлены фигуры снеговиков, Дедов Морозов и Снегурочек, праздничные ели. У входа в школу №1387 учащихся встречают фигуры северных оленей, а на окнах школы №1347 появились сказочные герои — Снежная королева, Щелкунчик, Золушка, Умка и Морозко.
Кроме того, в школе №1363 открылась фабрика Дедов Морозов, которая позволит старшеклассникам попробовать себя в роли зимнего волшебника и провести новогодние праздники для воспитанников дошкольных групп. В каждой второй столичной школе пройдут мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек.
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