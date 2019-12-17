В «Лужниках» построят комплекс для спортсменов

В «Лужниках» построят оздоровительный комплекс для спортсменов

Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Предусмотрено строительство оздоровительного комплекса в составе Дворца спорта «Лужники», возведение подпорных стен и ограждений на прилегающем участке, а также устройство проездов, пешеходных дорожек и озеленение территории. Комплекс включает пять модулей, каждый из которых состоит из прихожей, поста медсестры, гардероба, санузла, массажного кабинета, фитопункта, парильной и двух кабинетов для занятий с психологом. На первом этаже также оборудуют холл, служебные помещения, комнату охраны и кафе с залом на 75 мест», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в четырех модулях предусмотрен бассейн, в пятом — специальная охлаждающая ванна. Это необходимо для восстановления спортсменов после тренировок и соревнований.