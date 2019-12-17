Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Происшествия
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
Криминал
Украина вводит новые санкции против России
Украина вводит новые санкции против России
Украина
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Происшествия

В «Лужниках» построят оздоровительный комплекс для спортсменов 

Москва меняется 5 часов назад
В «Лужниках» построят комплекс для спортсменов
Фото: РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Предусмотрено строительство оздоровительного комплекса в составе Дворца спорта «Лужники», возведение подпорных стен и ограждений на прилегающем участке, а также устройство проездов, пешеходных дорожек и озеленение территории. Комплекс включает пять модулей, каждый из которых состоит из прихожей, поста медсестры, гардероба, санузла, массажного кабинета, фитопункта, парильной и двух кабинетов для занятий с психологом. На первом этаже также оборудуют холл, служебные помещения, комнату охраны и кафе с залом на 75 мест», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в четырех модулях предусмотрен бассейн, в пятом — специальная охлаждающая ванна. Это необходимо для восстановления спортсменов после тренировок и соревнований.
Видео дня. Зря ты на это пошел: подписчики захейтили Шнурова
Москва меняется: последние новости
Тематические новогодние поезда запустили в метро Тематические новогодние поезда запустили в метро Москва звучит лучше: DJ Smash рассказал про новый столичный парк Москва звучит лучше: DJ Smash рассказал про новый столичный парк Новогодний фестиваль «Фабрика подарков» проведут на ВДНХ Новогодний фестиваль «Фабрика подарков» проведут на ВДНХ 
Теги:
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине 103
Украина вводит новые санкции против России
Украина вводит новые санкции против России 40
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной 1
Крым ответил на угрозы Гордона
Крым ответил на угрозы Гордона 549
Депутат ответила за сравнение малоимущих с зеками
Депутат ответила за сравнение малоимущих с зеками 67
Видео
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
00:37
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Происшествия
На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы
06:41
На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы
В мире Статьи
Опубликовано видео следственных действий в «доме ужасов»
01:17
Опубликовано видео следственных действий в «доме ужасов»
Происшествия
Опубликовано видео из дома гатчинского педофила
01:17
Опубликовано видео из дома гатчинского педофила
Криминал Общество
Опубликовано видео с мэром, подарившим 8 квартир
02:15
Опубликовано видео с мэром, подарившим 8 квартир
В мире
Опубликовано видео отставки служебной собаки
00:53
Опубликовано видео отставки служебной собаки
В мире
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
00:21
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
Происшествия
Собчак обвинили в оскорблении чувств верующих
02:55
Собчак обвинили в оскорблении чувств верующих
Шоу-бизнес
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
01:15
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
Происшествия
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение