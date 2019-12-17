Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему
Армия
Россия расширила санкции в отношении Украины
Россия расширила санкции в отношении Украины
Политика
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Происшествия
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
В мире

Как изменится схема движения в новогоднюю ночь 

Mos.ru + ещё 8 3 часа назад
Как изменится схема движения в новогоднюю ночь
Фото: РИА Новости
Временные ограничения вводятся из-за запуска фейерверков.
Из-за запуска праздничных фейерверков движение на некоторых улицах столицы в новогоднюю ночь будет ограничено.
С 07:00 31 декабря до 05:00 1 января будет закрыта одна полоса движения на Большом Москворецком мосту в сторону улицы Варварки.
С 23:30 31 декабря до 00:30 1 января будут полностью перекрыты Большой Москворецкий мост, Москворецкая улица, площадь Васильевский Спуск, участок Москворецкой набережной вдоль парка «Зарядье», Раушская, Кремлевская и Софийская набережные.
С 00:50 до 01:10 1 января будут недоступны для проезда:
— участок улицы Федосьино от улицы Скульптора Мухиной до Проектируемого проезда № 518 в Ново-Переделкине;
— проезд возле ТЦ «Авиапарк» в районе Ходынского поля;
— Физическая улица на участке от Калужского шоссе до Солнечной улицы, Центральная улица от дома 26 до пересечения с Солнечной улицей в Троицке;
— Озерная аллея в Зеленограде на участке от Центрального проспекта до дома 5, строения 2 на Георгиевском проспекте.
С 00:50 до 01:30 будет полностью перекрыта улица Кадырова в Южном Бутове.
Водителей просят заранее планировать маршрут.
mos.ru
Видео дня. Зря ты на это пошел: подписчики захейтили Шнурова
Mos.ru: последние новости
Для пассажиров МЦД: как изменится интерфейс билетных автоматов в метро Для пассажиров МЦД: как изменится интерфейс билетных автоматов в метро Открылся пешеходный переход между станцией метро «Театральная» и Никольской улицей Открылся пешеходный переход между станцией метро «Театральная» и Никольской улицей «Московское долголетие»: в парке «Сокольники» пройдет зимний фестиваль для горожан старшего возраста «Московское долголетие»: в парке «Сокольники» пройдет зимний фестиваль для горожан старшего возраста
Комментарии 
Теги:
Новости Москвы , Новогодняя ночь , Mos.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему 34
Россия расширила санкции в отношении Украины
Россия расширила санкции в отношении Украины 435
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине 108
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией 210
На нормандском саммите увидели «зеленых человечков»
На нормандском саммите увидели «зеленых человечков» 127
Видео
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
00:59
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся
00:59
Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся
Наука и техника
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
09:57
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
В мире
Скандальный украинский депутат лечился в психбольнице
01:12
Скандальный украинский депутат лечился в психбольнице
В мире
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему
00:31
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему
Армия Войска
Опубликовано видео аварии в Мордовии
00:12
Опубликовано видео аварии в Мордовии
Происшествия
Опубликовано видео загрузки МРБ «Ярс» в пусковую установку
00:35
Опубликовано видео загрузки МРБ «Ярс» в пусковую установку
Армия
Россия расширила санкции в отношении Украины
00:46
Россия расширила санкции в отношении Украины
Политика
Опубликовано видео со сгоревшем автобусе под Челябинском
00:47
Опубликовано видео со сгоревшем автобусе под Челябинском
Происшествия
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
01:03
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение