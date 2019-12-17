Как изменится схема движения в новогоднюю ночь

Временные ограничения вводятся из-за запуска фейерверков.

Из-за запуска праздничных фейерверков движение на некоторых улицах столицы в новогоднюю ночь будет ограничено.

С 07:00 31 декабря до 05:00 1 января будет закрыта одна полоса движения на Большом Москворецком мосту в сторону улицы Варварки.

С 23:30 31 декабря до 00:30 1 января будут полностью перекрыты Большой Москворецкий мост, Москворецкая улица, площадь Васильевский Спуск, участок Москворецкой набережной вдоль парка «Зарядье», Раушская, Кремлевская и Софийская набережные.

С 00:50 до 01:10 1 января будут недоступны для проезда:

— участок улицы Федосьино от улицы Скульптора Мухиной до Проектируемого проезда № 518 в Ново-Переделкине;

— проезд возле ТЦ «Авиапарк» в районе Ходынского поля;

— Физическая улица на участке от Калужского шоссе до Солнечной улицы, Центральная улица от дома 26 до пересечения с Солнечной улицей в Троицке;

— Озерная аллея в Зеленограде на участке от Центрального проспекта до дома 5, строения 2 на Георгиевском проспекте.

С 00:50 до 01:30 будет полностью перекрыта улица Кадырова в Южном Бутове.

Водителей просят заранее планировать маршрут.