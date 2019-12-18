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Пассажиры с начала запуска МЦД чаще всего начинали путь от станций «Шереметьевская» и «Курская» 

Агентство «Москва» и ещё 8
3 часа назад
Стали известны самые востребованные станции МЦД
Фото: РИА Новости
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) с начала их запуска чаще всего начинали свой путь со станций «Шереметьевская», «Курская», «Баковка», «Аникеевка» и «Подольск». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«В приложении «Метро Москвы» можно построить любой маршрут с диаметрами. Со дня открытия пассажирского движения на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» чаще всего свой путь пассажиры начинали со станций «Шереметьевская», «Курская», «Баковка», «Аникеевка», «Подольск». В пятерке самых востребованных станций, до которых пассажиры строят свой маршрут, — также станции «Курская», «Баковка», «Шереметьевская» и еще две станции: «Тушинская» и «Царицыно», — сказали в пресс-службе.
В департаменте напомнили, что в приложении «Метро Москвы» представлена совмещенная схема метро и двух первых диаметров. Также в приложении можно построить маршрут с МЦД. Напоминается, что с 9 декабря проезд на МЦД вновь стал платным.
«Все системы диаметров работают в штатном режиме. Обновленная билетная система функционирует корректно даже в условиях повышенного пассажиропотока в часы пик. На станциях у турникетов и валидаторов дежурят сотрудники, которые помогают пассажирам в случае возникновения малейших затруднений», — добавили в пресс-службе.
В пресс-службе подчеркнули, что для оплаты проезда по МЦД и получения бесплатной пересадки на метро и МЦК необходимо активировать карты «Тройка». Срок бесплатной активации карты «Тройка» не ограничен. Все «Тройки», купленные после 21 ноября, уже активированы. Социальные карты учащегося или студента можно активировать в кассах метро или МЦД в зависимости от зоны поездок.
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